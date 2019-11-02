Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, 'en çok izlenen kanal' olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor... Atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethediyor.

Arnavutluk'taki Tring TV'de Kimse Bilmez, Ağlama Anne ve Hercai; Vision Plus isimli televizyon kanalında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Sen Anlat Karadeniz yayın hayatına başladı.

Sen Anlat Karadeniz, Kanal D Romanya'da kanal ortalamasının çok üzerinde performans göstererek, kanalın genel izlenme oranını da büyük derecede artırdı.

Atv'nin hem TV ekranlarında hem de dijital ekranlarda rekor üstüne rekor kıran bir diğer dizisi Hercai ise şu anda Özbekistan (Sevimli TV) ve Arnavutluk (Tring TV) ülkelerinde yayın hayatına başladı...

22 ÜLKEYE SATIŞI YAPILDI

Cuma günleri seyirciyi ekrana kilitleyen Hercai; İspanya, Şili, Macaristan ve Romanya başta olmak üzere 22 ülkeye daha satıldı...





