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  • 31.10.2019
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'ye benzettiği makyajıyla fenomene dönüşen İranlı : Annemin sözünü dinlemeliydim

Instagram'da kendisini 'ye benzettiği makyajıyla bir anda fenomene dönüşen Iranlı , pişmanlığını açıkladı. Sahar, "Annemin sözünü dinlemeliydim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

Annesini dinlemedi
Instagram'da kendisini 'ye benzettiği makyajıyla bir anda fenomene dönüşen Iranlı , pişmanlığını açıkladı. Sahar, "Annemin sözünü dinlemeliydim. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

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