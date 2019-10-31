Instagram'da kendisini Angelina Jolie'ye benzettiği makyajıyla bir anda fenomene dönüşen Iranlı Sahar Tabar, pişmanlığını açıkladı. Sahar, 'Annemin sözünü dinlemeliydim. Yaptıklarımdan pişmanım' dedi. Instagram'da kendisini Angelina Jolie'ye benzettiği makyajıyla bir anda fenomene dönüşen Iranlı Sahar Tabar, pişmanlığını açıkladı. Sahar, 'Annemin sözünü dinlemeliydim. Yaptıklarımdan pişmanım' dedi.
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