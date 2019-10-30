Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün bir çekim için objektif karşısına geçti.
Akkaya, Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz karakterine büründü. Deniz Akkaya'nın Jolie'ye ikizi kadar benzemesi ise görenleri şaşırttı.
Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün bir çekim için objektif karşısına geçti.
Akkaya, Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz karakterine büründü. Deniz Akkaya'nın Jolie'ye ikizi kadar benzemesi ise görenleri şaşırttı.
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