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  • 30.10.2019
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şaşırttı! 'ye ikizi kadar...

Eski manken , önceki gün bir çekim için objektif karşısına geçti. Akkaya, 'nin canlandırdığı Malefiz karakterine büründü. Deniz Akkaya'nın Jolie'ye ikizi kadar benzemesi ise görenleri şaşırttı.

Deniz Jolie

Eski manken Deniz Akkaya, önceki gün bir çekim için objektif karşısına geçti.

Akkaya, Angelina Jolie'nin canlandırdığı Malefiz karakterine büründü. 'nın Jolie'ye ikizi kadar benzemesi ise görenleri şaşırttı.

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