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Serdar çıldırdı (Kuytu Köşe)

, ’la 5 yıllık evliliğini Ağustos’ta bitirdi. Ortaç, daha sonra kendini işine adadı. Popçu, önceki gün Bebek’teki bir mekandaydı. Ortaç, lüks mekanda eşofmanlarıyla oturuyordu...

Serdar çıldırdı

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'la 5 yıllık evliliğini Ağustos'ta bitirdi. Ortaç, daha sonra kendini işine adadı. Popçu, önceki gün Bebek'teki bir mekandaydı. Ortaç, lüks mekanda eşofmanlarıyla oturuyordu. Popçu, Whatssapp'ta konuştuğu Chloe'ye "Başkası ile evleniyorsan evlen, bıktım artık senden" diye bağırıyordu. Ortaç, daha sonra "O koyduğun fotoğrafları kaldıracaksın" diye serzenişte bulunuyordu. , bence artık önüne bakmalı. Sanatçı, sorunu aşamazsa profesyonel destek de almalı.


FIRTINALI HAVALARA DİKKAT
Yurt dışında da hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın gece hayatına düşkünlüğü sıkça konuşulur oldu. Bebek'teki eğlence mekanlarına giden Yaman, Ortaköy Ruby'in müdavimi olmuş. Mekanda güzellerle dans eden Yaman, basını atlatmak için çağırdığı lüks teknede kızlarla eğlencesine devam ediyormuş. Ancak ünlü oyuncuya fırtınalı havalarda Boğaz'a çıkmamasını tavsiye ediyorum...


BALAYI YERİNE DEFİLEYE
Dün iş insanı Mehmet Tuş ile dünya evine giren Elif Ece Uzun, Sapanca'da 200 kişilik düğün yaptı. Elite Word Otel'de gerçekleşen tören için anlamlı bir harekete imza atan ünlü manken, davetiye adedi kadar TEMA ve HAÇİKO'ya bağışta bulunup bu özel günü anlamlı kılmıştı. Balayına gitmek yerine çalışmayı tercih eden Uzun, düğünün ertesi günü defileye çıkarak bir nevi işine olan aşkını da göstermiş oldu.

UFUK ÖZCAN - KUYKU KÖŞE

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