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  • 28.10.2019
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""in yıldızı 'ndan ablası ile selfie...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ""in yıldızı , önceki gün ablası ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İrem’in kopyası

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Sen Anlat Karadeniz"in yıldızı İrem Helvacıoğlu, önceki gün ablası Merve Helvacıoğlu ile böyle selfie yaptı. Abla kardeşin benzerliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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