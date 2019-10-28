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  • 28.10.2019
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Resim yapmaya başlayan Çağatay Ulusoy sosyal medyaya damga vurdu!

Çağatay Ulusoy, bilinmeyen bir yönüyle sosyal medyaya damga vurdu. Boş vaktinde resim yapmaya başlayan oyuncunun tuval başındaki bu karesi "Picasso Çağatay" dedirtti.

Picasso çağatay
Çağatay Ulusoy, bilinmeyen bir yönüyle sosyal medyaya damga vurdu. Boş vaktinde resim yapmaya başlayan oyuncunun tuval başındaki bu karesi "Picasso Çağatay" dedirtti.

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