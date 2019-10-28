Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda birbirine giren Irmak Ünal ile işadamı aşkı Doğa Hergenç, krizi atlattı. İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda birbirine giren Irmak Ünal ile işadamı aşkı Doğa Hergenç, krizi atlattı. İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.
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