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  • 28.10.2019
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ile aşkı buzları eritti

Geçtiğimiz hafta ’te kavga eden ile aşkı , barışıp ’un yolunu tuttu... İkili, geçtiğimiz hafta sonu da baş başa Bodrum tatiline çıktı.

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