İkiz bebekleri olan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, yüzleri gülümsetti. Kafalarına bebek bezlerini takıp ikizleriyle oynayan ünlü çift, ev halleriyle yüzleri gülümsetti. İkiz bebekleri olan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, yüzleri gülümsetti. Kafalarına bebek bezlerini takıp ikizleriyle oynayan ünlü çift, ev halleriyle yüzleri gülümsetti.
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