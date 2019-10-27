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  • 27.10.2019
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ile 'ın ev halleri gülümsetti

İkiz bebekleri olan oyuncu çift ile , yüzleri gülümsetti. Kafalarına bebek bezlerini takıp ikizleriyle oynayan ünlü çift, ev halleriyle yüzleri gülümsetti.

Bizim evin halleri
İkiz bebekleri olan oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, yüzleri gülümsetti. Kafalarına bebek bezlerini takıp ikizleriyle oynayan ünlü çift, ev halleriyle yüzleri gülümsetti.

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