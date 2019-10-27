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  • 27.10.2019
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rüyasını gerçeğe dönüştürmek için servet harcadı! 'Dünyanın En Güzel 8 i' listesini...

Böyle olur ’nin hayali! Sosyetik güzel, ‘ölmeden önce gezmesi gereken 8 oteli’ belirledi. 39 yaşındaki Mermerci, ’dan ’ya uzanan tarihi gezinti için servet harcadı.

Derin rüya gerçekleşti

Sosyetenin en gezgin ismi Derin Mermerci, rüyasını gerçeğe dönüştürdü. Bugüne kadar sayısız ülke gezen Mermerci, konakladığı eşsiz manzaralı lüks otellerin mimarisine hayran kaldı. Ünlü tasarımcı, mimari yapısı ve büyülendiği otelleri "Ölmeden önce konaklanması gerekenler" listesine ekledi.

Bu hayalini kısa süre içinde gerçekleştiren , 'Dünyanın En Güzel 8 Tarihi Oteli' listesini oluşturdu. Güzel işkadını, bu listeyi de kendi adını taşıyan blog sayfasında takipçileriyle paylaştı. İngiltere, Fransa, Fas ve Hindistan gibi ülkelerdeki Mermerci'nin gözdesi olan oteller, mimarisinin yanı sıra fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

İŞTE 8 HARİKA

1-THE RITZ LONDON
'daki de Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra gibi ünlü starlar da konaklıyor. Otelin geceliği ortalama 8 bin lira...


The Ritz London, Mermerci'ye kendisini kraliçe gibi hissettirmiş.

2- HOTEL DE CRILLON
1758'de inşa edilen Paris'teki otel, Kraliyet üyeleriyle Madonna gibi starların vazgeçilmezi. Otelin gecelik fiyatı da 20 bin lirayı buluyor.

3- LA MAMOUNIA
Fas'ın gözde şehri Marakeş'te bulunan otel, 18. yüzyılda inşa edilmiş. 'ın 40. yaş gününü kutladığı otelin gecelik fiyatı ise ortalama 6 bin lira civarında...

4- IL SAN PIETRO
'nın eşsiz Positano kıyılarındaki otel, tarihi eserleriyle müzeden farksız. Kylie Jennier gibi dünyaca ünlü isimlerin müdavimi olduğu otelin gecelik fiyatı ise 4 bin lira.


İtalya'nın Positano kıyısındaki Il San Pietro Otel'de konaklamak için en az 5 ay öncesinden rezervasyon yaptırmanız şart...

5- THE BALMORAL
1902'de 'de açılan otelde; Sophie Loren ve Elizabeth Taylor gibi yıldızlar konakladı. Otelin kral dairesinde konaklamanın bedeli ise 24 bin lira…

6- PERA PALACE HOTEL
1895'te 'da açılan otel, tarihi dokusuyla yabancı misafirlerini mest ediyor. Starların kaldığı otelin geceliği 900 ile 5 bin TL arasında.

7- BELMOND COPACABANA PALACE
'dan 'a kadar birçok ünlü isimin ziyaret ettiği 'nın Rio de Janeiro şehrindeki tarihi otelin geceliği 12 bin lira

8- ALILA FORT BISHANGARH
'da 18. yüzyıldan kalma tepe kalesi olarak konumunu koruyan otel, tarihi atmosferiyle büyülüyor. Otelin kral dairesi ise gecelik 4 bin lira.

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