Aleyna Tilki, paylaşımıyla yine olay oldu. 19 yaşındaki popçu, yaklaşan Cadılar Bayramı öncesi “Halloween’de Aleyna Tilki kostümü giymeye karar verdim” diyerek güldürdü Aleyna Tilki, paylaşımıyla yine olay oldu. 19 yaşındaki popçu, yaklaşan Cadılar Bayramı öncesi 'Halloween'de Aleyna Tilki kostümü giymeye karar verdim' diyerek güldürdü
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