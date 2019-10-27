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  • 27.10.2019
  • Gazete

kendini 'cadı' ilan etti

, paylaşımıyla yine olay oldu. 19 yaşındaki popçu, yaklaşan öncesi “Halloween’de Aleyna Tilki kostümü giymeye karar verdim” diyerek güldürdü

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