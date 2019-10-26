Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.10.2019
  • Gazete

ile 'ın oğlu Engincan kaslı vücuduyla dikkat çekti

ile 'ın eski evliliklerinden olan oğulları Engincan, kasıldı... Giyim tarzıyla olay olan 27 yaşındaki genç delikanlı, önceki gün 'ta ise kaslı vücuduyla dikkat çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan kaslı vücuduyla dikkat çekti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri