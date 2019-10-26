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  • 26.10.2019
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" boş" diyen , ! 'te erkek arkadaşıyla görüntülendi

Geçtiğimiz gün " boş" diyen , ! şarkıcı, önceki gece 'teki Lucca isimli mekana erkek arkadaşı ile gitti. Linet, patlayan flaşlarla şoke oldu.

Linet faka bastı
Geçtiğimiz gün "Kalbim boş" diyen Linet, ! şarkıcı, önceki gece 'teki Lucca isimli mekana erkek arkadaşı ile gitti. , patlayan flaşlarla şoke oldu.

Ünlü şarkıcı, gazetecilere selam verirken erkek arkadaşı koşar adım mekana girdi. Linet ile gizemli arkadaşı, mekanı ayrı terk etti. Şarkıcı, çıkışta da "Kalbim boş" sözlerini yenileyerek akıl karıştırdı.



Linet, gazetecilere selam verirken yanındaki erkek hızla mekana kaçtı.

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