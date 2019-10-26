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  • 26.10.2019
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 Can, yeni şarkısı '' için yaptı

 Can, saçlarını kestirip yeni şarkısı ''a yaptı. Müzisyenin kariyerindeki 10'uncu single çalışması olan şarkının söz ve müziğine ise eşi imza attı.

Yeni imaj yeni şarkı
Fettah Can, saçlarını kestirip yeni şarkısı 'Bırak Ağlayayım'a yaptı. Müzisyenin kariyerindeki 10'uncu single çalışması olan şarkının söz ve müziğine ise eşi Cansu Kurtçu imza attı.

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