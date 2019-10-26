Fettah Can, saçlarını kestirip yeni şarkısı 'Bırak Ağlayayım'a yeni imaj yaptı. Müzisyenin kariyerindeki 10'uncu single çalışması olan şarkının söz ve müziğine ise eşi Cansu Kurtçu imza attı. Fettah Can, saçlarını kestirip yeni şarkısı 'Bırak Ağlayayım'a yeni imaj yaptı. Müzisyenin kariyerindeki 10'uncu single çalışması olan şarkının söz ve müziğine ise eşi Cansu Kurtçu imza attı.
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