Yeni şarkısını görücüye çıkaran Ayşe Hatun Önal, klibiyle de farkını konuşturdu. Güzel şarkıcı, 'Efsane' isimli şarkısına İstanbul Mecidiyeköy Metrosu'nda klip çekti.
Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak 5 saatte çekilen klipte Ayşe Hatun Önal'a her biri farklı karakterleri oynayan 30 kişi eşlik etti.
Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak 5 saatte çekilen klipte Ayşe Hatun Önal'a her biri farklı karakterleri oynayan 30 kişi eşlik etti.
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