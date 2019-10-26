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  • 26.10.2019
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'dan da 'Efsane' klip

Yeni şarkısını görücüye çıkaran , klibiyle de farkını konuşturdu. Güzel şarkıcı, 'Efsane' isimli şarkısına İstanbul Mecidiyeköy su'nda klip çekti. Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak 5 saatte çekilen klipte Ayşe Hatun Önal'a her biri farklı karakterleri oynayan 30 kişi eşlik etti.

Metroda efsane klip
Yeni şarkısını görücüye çıkaran , klibiyle de farkını konuşturdu. Güzel şarkıcı, 'Efsane' isimli şarkısına İstanbul Mecidiyeköy su'nda klip çekti.

Metronun kapalı olduğu saatlerde özel izin alınarak 5 saatte çekilen klipte Ayşe Hatun Önal'a her biri farklı karakterleri oynayan 30 kişi eşlik etti.

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