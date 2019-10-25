Geçen ay dünyaevine giren Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Akkuş, Bebek'teki milyon dolarlık evini Şallı'nın üzerine yaptırdığı iddiası hatırlatılınca "Artık her şeyim onun" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ