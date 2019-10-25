Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.10.2019
  • Gazete

'tan bomba açıklaması! "Artık her şeyim onun"

Geçen ay dünyaevine giren ile işadamı , önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Akkuş, Bebek'teki milyon dolarlık evini Şallı'nın üzerine yaptırdığı iddiası hatırlatılınca "Artık her şeyim onun" diye konuştu.

Ebru’ya feda

Geçen ay dünyaevine giren Ebru Şallı ile işadamı Uğur Akkuş, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Akkuş, Bebek'teki milyon dolarlık evini Şallı'nın üzerine yaptırdığı iddiası hatırlatılınca "Artık her şeyim onun" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriUğur Akkuş'tan bomba Ebru Şallı açıklaması! "Artık her şeyim onun"
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri