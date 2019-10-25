6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Kıratlı ile aşkına bir şans daha veren Akçıl, geçtiğimiz günlerde Paris'te güzel oyuncuya bir kez daha evlenme teklif etmişti.

İkili, önceki akşam Vadistanbul'daydı. Kıratlı ile el ele mutluluk pozu veren Akçıl, "Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" diyerek evlilik iddiasını doğruladı.



Dokuz aylık evlilikleri geçen ay biten ünlü çift, önceki akşam el eleydi. Akçıl, eski eşinin çantasını taşıyarak centilmenlik yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM