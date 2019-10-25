Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 25.10.2019
  • Gazete

ile 'dan el ele mutluluk pozu! ikinci kez evleniyorlar...

Aralık 2018’de jet hızıyla evlenip aynı hızla boşanan ile , önceki akşam el eleydi. İkili, yeniden nikah olacağını açıkladı...

Evlilik yolunda 2

6 Eylül'de boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Kıratlı ile aşkına bir şans daha veren Akçıl, geçtiğimiz günlerde Paris'te güzel oyuncuya bir kez daha evlenme teklif etmişti.

İkili, önceki akşam Vadistanbul'daydı. Kıratlı ile el ele mutluluk pozu veren Akçıl, "Burcu'yu ikna etmeye çalışıyorum" diyerek evlilik iddiasını doğruladı.


Dokuz aylık evlilikleri geçen ay biten ünlü çift, önceki akşam el eleydi. Akçıl, eski eşinin çantasını taşıyarak centilmenlik yaptı.

DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan el ele mutluluk pozu! ikinci kez evleniyorlar...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri