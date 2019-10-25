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  • 25.10.2019
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kızı 'yla 'te görüldü... Fit hali dikkat çekti...

, önceki gün kızı 'yla 'teydi. Güzel havayı fırsat bilip kızına temiz hava aldıran oyuncunun doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü.

Bebek bakan!
Seda Bakan, önceki gün kızı 'yla 'teydi. Güzel havayı fırsat bilip kızına temiz hava aldıran oyuncunun doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü.

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