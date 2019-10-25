Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla'yla Bebek'teydi. Güzel havayı fırsat bilip kızına temiz hava aldıran oyuncunun doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü. Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla'yla Bebek'teydi. Güzel havayı fırsat bilip kızına temiz hava aldıran oyuncunun doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü.
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