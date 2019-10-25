Yıllar önce yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettiren 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı ile evliliği, gündeme bomba gibi düşmüştü. ABD vatandaşı olabilmek için 80 yaşındaki Patrick ile evlendiği konuşulan genç oyuncu, şimdi de anne olabilmek için tüp bebek tedavisine başladı.

Evliliğiyle ailesi dahil herkesten tepki çeken 32 yaşındaki Miraloğlu, önceki gün yaptığı paylaşımla da tüp bebek tedavisine başladığını sosyal medyada duyurdu. Bu açıklama binlerce kişinin yorum yapmasına neden oldu. Birçok kişi hala Meltem Miraloğlu'nu eleştirse de, destek yorumları da dikkat çekti. Miraloğlu, destek yorumlara teşekkür etti