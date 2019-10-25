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Hazal Filiz Küçükköse'den 'e sürprizi

Hazal Filiz Küçükköse, Haziran'dan beri aşk yaşadığı işletmeci 'e yeni yaşında sürpriz yaptı. Oyuncu, önceki gün aşkına pastayla gidip nü kutladı. Küçükköse, bu anı Instagram'da paylaştı.

Sürpriz kutlama
Hazal Filiz Küçükköse, Haziran'dan beri aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler'e yeni yaşında sürpriz yaptı. Oyuncu, önceki gün aşkına pastayla gidip doğum gününü kutladı. Küçükköse, bu anı Instagram'da paylaştı.

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