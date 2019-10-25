Hazal Filiz Küçükköse, Haziran'dan beri aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler'e yeni yaşında sürpriz yaptı. Oyuncu, önceki gün aşkına pastayla gidip doğum gününü kutladı. Küçükköse, bu anı Instagram'da paylaştı. Hazal Filiz Küçükköse, Haziran'dan beri aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler'e yeni yaşında sürpriz yaptı. Oyuncu, önceki gün aşkına pastayla gidip doğum gününü kutladı. Küçükköse, bu anı Instagram'da paylaştı.
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