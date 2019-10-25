Hazal Filiz Küçükköse, Haziran'dan beri aşk yaşadığı işletmeci Alp Güler'e yeni yaşında sürpriz yaptı. Oyuncu, önceki gün aşkına pastayla gidip doğum gününü kutladı. Küçükköse, bu anı Instagram'da paylaştı.