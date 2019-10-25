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  • 25.10.2019
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'ın eşi 'dan sevimli paylaşım... Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Şarkıcı 'ın eşi , önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

Buse’nin nefesi

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.

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