Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Tektaş, önceki gün oğlu Burak'la bu sevimli kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, 8 aylık oğluyla verdiği bu pozun altına "Nefesim" notu düştü. Anne ile oğlunun bu karesi binlerce beğeni aldı.