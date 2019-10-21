Önceki akşam 'Karakomik Filmler' izleyen Hande Acar, film çıkışı Cem Yılmaz'a yaylım ateşi açtı. "Film, çok çok çok kötü" diyen sosyetik güzel, "Korkunç" da dediği için film için sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sinema eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış. Adeta seyirciyle dalga geçilmiş. Hiç beğenmedim o yüzden de tavsiye etmiyorum. Bu filmin hangi kafada yapıldığını bilmiyorum."
KORKUNÇ YORUMU!
Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.
"Sinema eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış. Adeta seyirciyle dalga geçilmiş. Hiç beğenmedim o yüzden de tavsiye etmiyorum. Bu filmin hangi kafada yapıldığını bilmiyorum."
KORKUNÇ YORUMU!
Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.
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