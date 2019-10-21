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'dan 'a yaylım ateşi! "Bu filmi nasıl bir kafayla çekmiş"

''i izleyen , film çıkışı 'a yaylım ateşi açtı. Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.

Bu filmi nasıl bir kafayla çekmiş
Önceki akşam 'Karakomik Filmler' izleyen Hande Acar, film çıkışı Cem Yılmaz'a yaylım ateşi açtı. "Film, çok çok çok kötü" diyen sosyetik güzel, "Korkunç" da dediği için film için sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sinema eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış. Adeta seyirciyle dalga geçilmiş. Hiç beğenmedim o yüzden de tavsiye etmiyorum. Bu filmin hangi kafada yapıldığını bilmiyorum."



KORKUNÇ YORUMU!
Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.

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