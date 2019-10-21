akşamizleyenfilm çıkışıyaylım ateşi açtı.diyen sosyetik güzel,da dediği için film için sözlerini şöyle sürdürdü:eleştirmeni değilim ama bir seyirci olarak söylemek isterim ki; bu film olmamış.Acar, film için "Kesinlikle tavsiye etmiyorum; korkunç" yorumu yaptı.