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  • 21.10.2019
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Artık sosyetik Mehmet

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden , şarkıcı ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti. Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay 'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar. Birkaç cemiyet partisine de birlikte katılan ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Artık sosyetik Mehmet
Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge, şarkıcı Mehmet Erdem ile başladığı sürpriz ilişkiyi geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bitirmişti. Bu aşkla sosyetenin gündemi olan Erdem, yine dillerde... Ünlü şarkıcı, bu kez de sosyetik iş kadını Elif Dürüst ile görüşmeye başlamış. Hatta ikili, geçtiğimiz ay Bodrum Gündoğan'da bir mekanın kapanış partisine bile birlikte katılmışlar.


Elif Dürüst

Birkaç cemiyet partisine de birlikte katılan ikilinin aşk yaşadığı iddia ediliyor... İşin bir diğer şaşırtıcı yarı ise Elif Dürüst ile Gül Gölge, bir dönem iyi arkadaş olmalarına rağmen şimdilerde birbirlerine selam bile vermiyormuş. Nedeni sizce ne olabilir!


Gül Gölge



ÜNLÜLERE DENETİM
Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağla Şıkel gibi bazı ünlüler, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan hakim karşına çıkmıştı. Şimdilerde ise Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçerek Tür kiye'de oyunculuk yapan tüm ünlü isimleri denetim altına almaya başlamış. Son 5 yılı baz alınarak başlayan denetime menajerlik ve yapım şirketleri de dahil...

DEMET, DÜNYAYA AÇILIYOR
, polemikleri kapatıp iş hayatıyla ilgili konuşulmak için kolları sıvamış. Duyduğuma göre Akalın, dünyaca ünlü bir yıldız ile düet yapacakmış. Bunun için dünyaca ünlü iki isim ile bağlantı kurmaya çalışan Demet Akalın, önümüzdeki günlerde Amerika'ya gidecekmiş. Eğer Demet, şu an netleşmediği için yazamadığım bu isimlerden biriyle anlaşırsa müzik hayatında ustalık dönemini de tamamlamış olur.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE

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