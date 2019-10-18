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Ünlü popçu , ’li ile buluştu! Yeni şarkı yolda...

Ünlü popçu , ’li ile buluştu. Tilki, yeni şarkısı için dünya starlarıyla çalışan başarılı DJ ile önceki gün stüdyoya girdi...

Dev buluşma

Kariyeri için ABD'ye giden Aleyna Tilki, vakit kaybetmeden işe koyuldu. Genç popçu; önceki gün Dua Lipa, ve Rita Ora gibi dünya starlarıyla çalışan 'li ve yapımcı Diplo buluştu.


DUA LIPA

Tilki, ile İngilizce şarkısının da startını verdi.

PHARRELL WILLIAMS

Tilki, Diplo'nun Altın Plak ödülünü "Benim ödülümü de seneye buraya koyacaksınız" diye paylaştı.


RITA ORA

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