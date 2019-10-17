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  • 17.10.2019
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Açıkhava'yı salladı! Ünlü popçunun yasak aşk yaşadığı konuşulan ...

Önceki akşam Harbiye’deki konserine binlerce kişi akın etti. Gözler ise Doğulu’yu en önden yakın markaja alan bir güzele çevrildi. İddiaya göre bu genç kız; ünlü popçunun yasak aşk yaşadığı konuşulan ’di.

İşler karışık

Ünlü popçu Kenan Doğulu, önceki akşam 'yı salladı. Doğulu, Kerki ve Solfej'in düzenlediği gecede "Barış Pınarı Harekatı"nda mücadele eden Mehmetçiklerimiz'i unutmadı. "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyen popçu, şehitlerimizi de sahnede andı.

EN ÖNDEN SEYRETTİ
Bu sözleriyle alkış alan Doğulu, dev Türk bayrağı önünde 10. Yıl Marşı'nı binlerce hayranıyla söyledi. Konsere akın eden 5 bin kişi arasındaki bir isim ise ortalığı karıştırdı. 'yla yasak aşk yaşadığı öne sürülen Aslı İşler olduğu iddia edilen bir güzelin en önde popçuyu dinlemesi, "Kenen-Beren cephesinde işler karışık" dedirtti...


İşler olduğu iddia edilen genç kız, konser boyunca Doğulu'nun fotoğraflarını çekti.

DOĞAN SAVAŞ

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