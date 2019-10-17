Ünlü popçu Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Açıkhava'yı salladı. Doğulu, Kerki ve Solfej'in düzenlediği gecede "Barış Pınarı Harekatı"nda mücadele eden Mehmetçiklerimiz'i unutmadı. "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyen popçu, şehitlerimizi de sahnede andı.

EN ÖNDEN SEYRETTİ

Bu sözleriyle alkış alan Doğulu, dev Türk bayrağı önünde 10. Yıl Marşı'nı binlerce hayranıyla söyledi. Konsere akın eden 5 bin kişi arasındaki bir isim ise ortalığı karıştırdı. Kenan Doğulu'yla yasak aşk yaşadığı öne sürülen Aslı İşler olduğu iddia edilen bir güzelin en önde popçuyu dinlemesi, "Kenen-Beren cephesinde işler karışık" dedirtti...



İşler olduğu iddia edilen genç kız, konser boyunca Doğulu'nun fotoğraflarını çekti.

DOĞAN SAVAŞ