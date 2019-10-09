Eski futbolcu Emre Aşık ve çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Aşık, ilk kez Şubat'ta TAKVİM'in duyurduğu eşinin ihanetini affetmemişti.

Birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti. Aşık'tan dini nikahta 99 Cumhuriyet altını isteyen Sarnıç, yaklaşık 169 bin liranın ödenmesi için eşine icra takibi başlattı. Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.