Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Çağatay Ulusoy, yurt dışındaki başarısını ödülle perçinledi. Ünlü oyuncu, önceki akşam Dubai'deki Louvre Abu Dhabi Müzesi'nde gerçekleşen GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni'nde 'Televizyon Starı' ödülünün sahibi oldu. Dünya çapındaki 12 kişinin ödüllendiği gecede gurur yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
BİR DİZİ BAŞARI...
"Bu, benim yurt dışındaki ilk ödülüm. Türk dizilerinin başarısı, 20 yıldır Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede herkesi etkisi altına aldı. Türkiye ile Ortadoğu arasındaki bu ilişkinin parçası olmaktan memnunum. Başarı, paylaştıkça çoğalır. Bu ödülü de ailem ve dünya çapındaki hayranlarımla paylaşmaktan gurur duyarım."
Ödülünü alkışlar eşliğinde alan Ulusoy, Derviş Bağzıbağlı tasarımı smokiniyle de çok şıktı.
İngiltere devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 'Yılın Adamı' seçildi.
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da 'Yılın Moda İkonu' ödülünü aldı
İŞTE O LİSTE
Yılın Televizyon Starı: ÇAĞATAY ULUSOY
Yılın Adamı: MOHAMED SALAH
Yılın Kadını: NADINE LABAKI
Yılın Yenilikçi Modeli: MARIANO DI VAIO
Uluslararası Kadın Oyuncu: SABINE MARCELLIS
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: ADUNIS
Yılın Yenilikçi Yeteneği: Mena Massoud
Yılın Toplumsal Gücü: MUNJED AL MUDERIS
Yılın Efsanesi: Cheb Khaled
Editör Özel Ödülü: KHALID AL QASIMI
Yılın Moda İkonu: Alessandra Ambrosio
Yılın Uluslararası Stil Adamı: TAN FRANCE
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.