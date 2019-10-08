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  • 08.10.2019
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Sahte takipçili ünlülerin aksine , ve organik takipkçileriyle zirvede!

Sahte takipçi satın alan ünlülerin aksine , ve , organik takipçileriyle yoluna devam etti. 10.9 milyon takipçili Erçel ise sosyal medyada zirveyi ele geçirip ‘mekanın sahibi’ olduğunu gösterdi...

Mekanın sahibi Hande

Hadise ve Demet Akalın ile başlayan "Mekanın sahibi" tartışmasına genç kuşak yıldızlar noktayı koydu. Akalın, Instagram'da 10 milyon takipçisi olan 'ye "Onun kocası da milyoncuğu da yok" çıkışı yapmıştı.
İkilinin sahte takipçi satın aldıkları konuşulurken Aleyna Tilki ve Serenay Sarıkaya'nın ise takipçileri yüzde yüz organik... Bu alanda adını zirveye yazdıran isimse 10.9 milyon takipçili Hande Erçel oldu...

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