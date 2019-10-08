Hadise ve Demet Akalın ile başlayan "Mekanın sahibi" tartışmasına genç kuşak yıldızlar noktayı koydu. Akalın, Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Hadise'ye "Onun kocası da milyoncuğu da yok" çıkışı yapmıştı.

İkilinin sahte takipçi satın aldıkları konuşulurken Aleyna Tilki ve Serenay Sarıkaya'nın ise takipçileri yüzde yüz organik... Bu alanda adını zirveye yazdıran isimse 10.9 milyon takipçili Hande Erçel oldu...