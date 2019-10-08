Gözler önünde kalite ve zarafetin sergilendiği magazin ile cemiyet dünyası, kapalı kapılar arkasında ise bazen akıl sır ermez skandallara sahne oluyor... Sosyetiklerle ilgili kulaktan kulağa dolaşan dedikodular, dünyada izlenme rekorları kıran entrikalarla dolu dizilerin senaryolarını bile gölgede bırakıyor. Şu sıralar İstanbul'un en gözde semtlerinden biri olan Bebek'te konuşulanlar da; skandallarla dolu dizilerin senaryosunu sollayacak cinsten... Bu entrikalarla dolu dizinin başrolünde de; yasak aşkı uğruna evliliğini bitirmiş 40'lı yaşlarındaki bir erkek, zarafetiyle herkesin başını döndüren ama arka planda adeta 'kara bir melek'i andıran bir güzel ve onun yine kendisi gibi sosyetik kadın ortağı var... Bundan yıllar önce başlayan yasak aşklarını uzun seneler basından gizlemeyi başaran 40'lı yaşlarındaki erkek ve sosyetik güzelimiz; sevdaları uğruna yuvalarını yıktı. Herkes "Gönül ferman dinlemiyor. Aralarındaki öyle büyük bir aşkmış ki; onlar hep sevdalarının arkasında durdu" derken; çiftimizden ayrılık haberi geldi. Aşkın bitme nedeni ise sosyetik güzelin, tıpkı evliliğinde olduğu gibi uğruna her şeyi göze aldığı sevgilisine de ihanet etmesiydi. Dizi senaryolarını aratmayan bu hikayenin asıl sürprizi ise Bebek'in müdavimlerinin kulaktan kulağa yaydığı dedikoduydu... Sosyetik güzelin, 'büyük' aşkına ihanet ettiği isim; en moda dergilere pozlar verip en klas davetlere birlikte katıldığı kadın ortağıydı... Okurken inanmakta zorlandığınız bu dedikodu, daha birçok iğrenç skandal gibi magazin efsanesi olarak kalacak... Ama skandalın gerçek olduğunu bilenler, dizileri sollayan bu iğrençliği Lucca'da tüm detaylarıyla konuşmaya devam edecek...

Dedikoducu Kız