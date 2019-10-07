Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Nisan'dan beri aşk yaşadığı oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un ilişkisi adım adım evliliğe doğru gidiyor... Çiftin aileleri, geçtiğimiz günlerde Zekeriyaköy'de buluşup tanışmışlar...

Çekirdek aileler in bir araya gelip uzun uzu n sohbet ettiği buluşmada; iki aile üyeleri de birbirlerini çok sevmiş... Duyduğuma göre ailesinin de onayını alan 27 yaşındaki futbolcu, evlilik kararını öne çek miş. 28 yaşı ndaki güzel sevgilisiyle 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan yıldız futbolcu, Melisa Aslı Pamuk'tan da olumlu yanıt almış. Genç çift, düğün için şimdiden de yer arayışına başlamış...



SARI MELEK

Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularından biri olan, mütevazılığı ve sempatikliği ile gönüllerde taht kuran Serenay Sarıkaya, geçen ay Zincirlikuyu'da lüks bir rezidansa taşımıştı. Güzel oyuncu, taşınırken fazla eşyasını ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Sarıkaya'nın dağıttığı eşyalar neredeyse minik bir servet değerindeymiş... Kulağıma gelenlere göre ünlü oyuncunun, dağıttığı eşyaların değeri 150 bin lirayı buluyormuş... Yardımlarını gizleyen Serenay, belki bu yazı yüzünden bana kızabilir; ama bence güzel oyuncu bu hareketiyle koca bir alkışı hak ediyor.



ABD GÜNEŞİ

Aleyna Tilki, son dönemde özel hayatında gaza bastı ve işadamı Metin Güneş'in oğlu Kadir Güneş'le yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün Nişantaşı'nda bir gece kulübüne giden ikilinin sabaha kadar eğlendiğini duydum.

Tüm yaz Bodrum'da Kai Beach'te tatil yapan ikilinin arkadaşlıkları burada başlamış. İkili, şimdilerde gizli kapaklı aşk yaşamaya çalışsa da ilişkileri dilden dile konuşuluyor. Eğitim ve müzik çalışmaları için bu hafta Los Angeles'a giden popçuya aşkı da eşlik edecekmiş. İkili, kimselere yakalanmamak için Amerika'ya ayrı uçaklarda uçmuş.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE