Yurt dışında da fırtınalar estiren Burak Özçivit'in ardından Çağatay Ulusoy da servete konacak... 14 Şubat'ta Özbekistan'da 80 kadınla yemek yiyen Özçivit, bu organizasyonla cebini doldurmuştu.



Şimdi de yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğulu hayranlarıyla bir araya gelmesi için teklif götürüldü. 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre 14 Şubat'ta kadın hayranlarıyla yemek yemesi için teklif götürülen Ulusoy, bu organizasyona 'evet' derse 2 milyon lirayı cebine koyacak. Konuşulanlara göre de Ulusoy, teklife sıcak bakıyor...



14 Şubat'ta Özbekistan'da 80 kadınla yemek yiyen Özçivit, ülkede izdiham yaratmıştı.