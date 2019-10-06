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  • 06.10.2019
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’a piyango vurdu! Hayranlarıyla yemek yemesi için teklif edilen para dudak uçuklattı...

’a piyango vurdu. Yakışıklı oyuncuya 14 Şubat’ta ’daki hayranlarıyla yemek yemesi için 2 milyon TL teklif edildi... Konuşulanlara göre de Ulusoy, teklife sıcak bakıyor...

Servet sofrası

Yurt dışında da fırtınalar estiren Burak Özçivit'in ardından Çağatay Ulusoy da servete konacak... 14 Şubat'ta Özbekistan'da 80 kadınla yemek yiyen Özçivit, bu organizasyonla cebini doldurmuştu.


Şimdi de yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a Orta Doğulu hayranlarıyla bir araya gelmesi için teklif götürüldü. 'Gel Konuşalım' programının iddiasına göre 14 Şubat'ta kadın hayranlarıyla yemek yemesi için teklif götürülen Ulusoy, bu organizasyona 'evet' derse 2 milyon lirayı cebine koyacak. Konuşulanlara göre de Ulusoy, teklife sıcak bakıyor...


14 Şubat'ta Özbekistan'da 80 kadınla yemek yiyen Özçivit, ülkede izdiham yaratmıştı.

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