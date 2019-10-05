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Gurur 'Serçe'si! 'nun şarkıları 'taki defilede çalındı

, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 'nin şarkıları, önceki gün 'taki dünyaca ünlü marka 'nin defilesinde çalındı.

Gurur 'Serçe'si

Sezen Aksu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Minik Serçe'nin şarkıları, önceki gün Los Angeles'taki dünyaca ünlü marka Giorgio Armani'nin defilesinde çalındı. Usta sanatçıyla ilgili diğer bir haber de kalpleri ısıttı.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bulunan bir sıpayı sahiplenen , 'Boza' adını verdiği minik hayvana bir de şu şarkıyı yazdı: "Boza'cım, Boza'cım, tatlı Boza'cım. Ben seni koynuma alır da yatarım. Vallahi billahi kafanı ısırırım.''


sini izleyen yabancı moda severler, Aksu'nun şarkılarına hayran kaldı.



SEVGİSİYLE SARMALADI
Minik Serçe, Boza'yı "Benim çocuğum" diye seviyor.

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