Sezen Aksu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Minik Serçe'nin şarkıları, önceki gün Los Angeles'taki dünyaca ünlü marka Giorgio Armani'nin defilesinde çalındı. Usta sanatçıyla ilgili diğer bir haber de kalpleri ısıttı.



Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de bulunan bir sıpayı sahiplenen Minik Serçe, 'Boza' adını verdiği minik hayvana bir de şu şarkıyı yazdı: "Boza'cım, Boza'cım, tatlı Boza'cım. Ben seni koynuma alır da yatarım. Vallahi billahi kafanı ısırırım.''





Armani defilesini izleyen yabancı moda severler, Aksu'nun şarkılarına hayran kaldı.







SEVGİSİYLE SARMALADI

Minik Serçe, Boza'yı "Benim çocuğum" diye seviyor.