Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.10.2019
  • Gazete

balığa çıktı! takımı dikkatlerden kaçmadı...

Oyuncu , çılık tutkusu için işini şansa bırakmadı. Ünlü oyuncu, ‘Kaçan balık büyük olur’ dememek için profesyonel takımı aldı.

Oltaya gelin

Son yıllarda avlamaya merak saran Çağatay Ulusoy, bu tutkusunu profesyonelliğe döktü. Sık sık yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile Ege'de zıpkınla avlanan Ulusoy, önceki gün ise takımı aldı.

Oyuncu, profesyonel balıkçıların kullandığı olta takımına yaklaşık 6 bin 500 TL harcadı.

OLTA MAKİNESİ 3643 TL

OLTA KAMIŞI 2750 TL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÇağatay Ulusoy balığa çıktı! Olta takımı dikkatlerden kaçmadı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri