Son yıllarda balık avlamaya merak saran Çağatay Ulusoy, bu tutkusunu profesyonelliğe döktü. Sık sık yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile Ege'de zıpkınla avlanan Ulusoy, önceki gün ise olta takımı aldı.

Oyuncu, profesyonel balıkçıların kullandığı olta takımına yaklaşık 6 bin 500 TL harcadı.

OLTA MAKİNESİ 3643 TL

OLTA KAMIŞI 2750 TL