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  • 01.10.2019
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Hayvanlar 'ya emanet... Sıpa için kolları sıvadı

Birkaç ay önce hasta bir atı kurtaran , bu kez de ’deki bir sıpa için kolları sıvadı. , ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan minik hayvanı İstanbul’a getirdi.

Minik Serçe’nin dev yüreği

Daha önce de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği için kolları sıvayarak hasta bir atı kurtaran Sezen Aksu yine iş başında...

Minik Serçe, bu defa da ölmüş annesini emmeye çalışırken 'de bulunan sıpaya el uzattı. Sezen Aksu'nun desteğiyle minik hayvanı İstanbul'a getiren dernek üyeleri, "Boza geldiğinde bizim kıymetli yol arkadaşımız, sevgili Sezen Aksu da bizimleydi" dedi.


Boza'yı İstanbul'daki çiflikte karşılayan Minik Serçe, sıpayı öpmelere doymadı. Aksu, Boza'ya şarkılar da söyledi.

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