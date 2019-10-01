Daha önce de Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği için kolları sıvayarak hasta bir atı kurtaran Sezen Aksu yine iş başında...
Minik Serçe, bu defa da ölmüş annesini emmeye çalışırken Kayseri'de bulunan sıpaya el uzattı. Sezen Aksu'nun desteğiyle minik hayvanı İstanbul'a getiren dernek üyeleri, "Boza geldiğinde bizim kıymetli yol arkadaşımız, sevgili Sezen Aksu da bizimleydi" dedi.
Boza'yı İstanbul'daki çiflikte karşılayan Minik Serçe, sıpayı öpmelere doymadı. Aksu, Boza'ya şarkılar da söyledi.
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