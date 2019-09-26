Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence, Şubat ayında sanat galerisi sahibi sevgilisi Cooke Maroney ile nişanlandı.
Güzel oyuncu, düğüne az bir zaman kala dünyanın en çok kullanılan alışveriş sitesi Amazon'da ihtiyaç listesi yayınladı. Listede bize has bir parça da vardı. Lawrence, yüz yıllardır hamamlarımızda kullanılan peştamalı da listesine eklemeyi unutmadı.
ABD'li yıldızın Amazon'daki listesi, 'Reklam yapıyor' şeklinde yorumlandı.
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