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  • 26.09.2019
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'ın verdiği 'orta parmak' pozu 'da deprem etkisi yarattı!

Yakışıklı oyuncu , ’da star gibi karşılandı. Ancak ’da verdiği bu poz, Komşu’da deprem etkisi yarattı. Yunan gazeteciler, ‘Bayrağımıza ve ülkemize saygısızlık yaptı’ ifadelerini kullandı. Yaman ise gözlüğünü düzelttiğini açıkladı.

Parmak krizi

Genç kızların son sevgilisi Can Yaman'ın ünü sınırları aştı… Kendisine has tarzıyla dikkat çeken oyuncu, rol aldığı projelerle tüm dünyada tanındı. Yaman'ın komşu Yunanistan'daki hayran kitlesi de tavan yaptı. Yaman da geçtiğimiz günlerde '2019'un En Beğenilen Erkek Başrol Oyuncusu' seçildiği 'a ayak bastı.

ELEŞTİRİ YAĞMURU...
Burada sevgi gösterileriyle karşılanan genç oyuncu, önceki gün başkent Atina'da antik yapıların bulunduğu Akropolis'i turladı. 'ın burada çekilen fotoğrafı ise Komşu'da tartışmalara yol açtı. Yunan basını söz konusu karede; Yaman'ın, Yunanistan bayrağı önünde orta parmağını göstererek poz verdiğini ve ülkelerine saygısızlık yaptığını yazdı. Fotoğrafı gören Yunanlar da sosyal medya hesaplarından Can Yaman'a salladı.

YANLIŞ ANLAŞILDI
Eleştirilerin hedefinde olan ünlü oyuncu ise bilinçli bir şekilde poz vermediğini, o an parmağıyla gözlüğünü düzelttiğini vurguladı.

TELEVİZYONDA AÇIKLAMA YAPTI
Ünlü oyuncu, önceki gün katıldığı Yunanistan'daki bir TV programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaman, dizi sahnelerinden örnekler gösterip gözlüğünü her zaman orta parmağıyla düzelttiğini herkese kanıtladı...


Can Yaman'ın konuk olduğu program, reyting rekorları kırdı.

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