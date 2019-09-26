Genç kızların son sevgilisi Can Yaman'ın ünü sınırları aştı… Kendisine has tarzıyla dikkat çeken oyuncu, rol aldığı projelerle tüm dünyada tanındı. Yaman'ın komşu Yunanistan'daki hayran kitlesi de tavan yaptı. Yaman da geçtiğimiz günlerde '2019'un En Beğenilen Erkek Başrol Oyuncusu' seçildiği Yunanistan'a ayak bastı.

ELEŞTİRİ YAĞMURU...

Burada sevgi gösterileriyle karşılanan genç oyuncu, önceki gün başkent Atina'da antik yapıların bulunduğu Akropolis'i turladı. Can Yaman'ın burada çekilen fotoğrafı ise Komşu'da tartışmalara yol açtı. Yunan basını söz konusu karede; Yaman'ın, Yunanistan bayrağı önünde orta parmağını göstererek poz verdiğini ve ülkelerine saygısızlık yaptığını yazdı. Fotoğrafı gören Yunanlar da sosyal medya hesaplarından Can Yaman'a salladı.

YANLIŞ ANLAŞILDI

Eleştirilerin hedefinde olan ünlü oyuncu ise bilinçli bir şekilde poz vermediğini, o an parmağıyla gözlüğünü düzelttiğini vurguladı.

TELEVİZYONDA AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü oyuncu, önceki gün katıldığı Yunanistan'daki bir TV programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Yaman, dizi sahnelerinden örnekler gösterip gözlüğünü her zaman orta parmağıyla düzelttiğini herkese kanıtladı...



Can Yaman'ın konuk olduğu program, reyting rekorları kırdı.