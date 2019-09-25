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  • 25.09.2019
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'ın eşi ’dan sürpriz hamle! Ticarete giriyor...

Eşi ’la 7 ay önce oğulları Burak’a kavuşan ’dan sürpriz hamle... Ünlü oyuncu, bugüne kadarki kazancını ticarete yatırmaya karar verdi. ’nda güzellik merkezi açmaya hazırlanan Varol, bunun için de 500 bin lirayı gözden çıkardı.

500 bin liralık güzel yatırım

Ünlü sanatçı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, ticarete atılmak için kolları sıvadı. Şubat'ta oğulları Burak'ı kucağına alan Varol, minik bebeğini büyütürken bir yandan da işkadınlığına soyundu. Varol, 'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.

KENDİ KAZANCIYLA
'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor.



Şarkıcı Dilan Tatlıses de geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda güzellik merkezi açmıştı.

DOĞAN SAVAŞ

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