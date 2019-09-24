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  • 24.09.2019
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’un hayranları yardım seferberliği başlattı!

Dün 29 yaşına giren ’un hayranları yardım seferberliği başlattı. Ulusoy’un dünya çapındaki fanları, oyuncu adına birçok vakfa bağışta bulundu.

Bir dünya yardım

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, dün 29 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlamak için hayranları seferber oldu. Ulusoy'un dünyanın dört bir yanındaki fanları, oyuncunun yeni yaşı şerefine birçok vakfı bağış yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun bir grup hayranı, Sivas'taki bir ormana Ulusoy adına 3 fidan bağışladı. Yine oyuncunun sevenleri, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na Ulusoy adına bağış yapıp minikleri sevindirdi. Çağatay fanları bağışlarıyla kanserli çocuklara da umut oldu. Ünlü oyuncunun sevenleri, Ulusoy adına bir kutup ayısını evlat edinip nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına katkıda bulundu. Ulusoy da hayranlarının bu jestiyle sevince boğuldu.

ULUSOY'A SÜPER JEST
'un dünya çapındaki hayranları, oyuncu adına vakıflara yaptıkları bağışlarla hem ihtiyaç sahiplerini hem de Ulusoy'u sevindirdi.

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