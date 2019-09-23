Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkmıştı. Mahkemede aylık gelirini 30 bin TL olarak açıklayan oyuncunun avukatı, tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Şunu anlayamıyorum; hukuk fakültesini bitirmiş ve Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı olmuş birisi nasıl olur da böyle bir olaya imza atar? Davaya girmeden önce Tatlıtuğ ile avukatı bu olayı onlarca kez konuşmuştur ve ne söyleyeceklerine birlikte karar vermişlerdir. 10 senedir bir markanın yüzü olan ve milyonlar kazanan Tatlıtuğ, acaba nasıl bir gaflete düştü ki bu duruma izin verdi? Düşünsenize oynadığı reklam filminden 5 milyon lira aldığı konuşulan Tatlıtuğ, velev ki 1 milyon lira kazandı. Oyuncunun fatura üstünden devlete ödeyeceği gelir vergisi bile 350 bin lira oluyor. Yani Kıvanç'ın cebine 650 bin lira giriyor. Bunu da 12 aya böldüğümüzde 54 bin lira gibi bir rakam çıkıyor. Kıvanç'ın dizi ücretini ve yatırımlarını yazmıyorum bile… Yani anlayacağınız Kıvanç Tatlıtuğ'un bu vergi olaylarından daha çok başı ağrır. Benden söylemesi…

HAKİME İNCELEME



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesin'de yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çekip paylaşan bir hakim hakkında inceleme başlattı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "Pazartesi (bugün) itibariyle konu hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.



SÜPER DOSTLUK

Türkiye'nin süper starları Ajda Pekkan ve Sezen Aksu, yakın dostları Demet Akbağ'a büyük sürpriz yapmış. İkili, toparlanmaya çalışan Akbağ'ı, geçtiğimiz gün Dada Salon'a tiyatro izlemeye götürmüş. Akbağ, dostlarının sürpriziyle moral depolamış.



400 LİRALIK KAHVALTIYI DENEDİNİZ Mİ?



BEBEK'TE SOYGUN

Bir dönem Boğaz'ın simgelerinden olan Bebek Otel, geçtiğimiz yıl el değiştirmiş ve oteli Muzaffer Yıldırım almıştı. Konumu ve manzarası itibariyle otelin terasındaki restoranı da sıkça duyar oldum. Peki, bir mekanı nasıl duyarsınız? Yemeği çok iyidir ya da güzel bir işletme ekibi vardır. Fakat Bebek Otel için hiç hoş olmayan şeyler kulağıma geliyor. Daha önce başörtülü olduğu için geri çevrilen müşteriler, çocukları olduğu için mekana alınmayan sanatçı Berkay ve eşi, şimdi de bir kahvaltıya 400 lira ödeyenler oteli şikayet ediyor. Bir arkadaşım önceki gün buraya kahvaltıya gitmiş ve iki kişi kahvaltıya 800 lira ödemiş. Adisyonu görünce küçük bir şok geçiren arkadaşım peynir, zeytin, domates, salatalık, omlet, haşlanmış yumurta ve birer kadeh Aperol söylediklerini ve kişi başı 400 lira ödediklerini dile getirdi. Yani anlayacağınız Bebek Otel, kahvaltıda çığır açmış…



41 KERE MAŞALLAH

Bir süredir Yunan DJ Valeron ile aşk yaşayan Aslı Turanlı, önceki akşam Soho'da sevgilisine özel parti vermiş. Valeron'un 41. yaş günü için Soho'da özel bir bölüm kapatan oyuncu, Valeron'un ortağı olduğu Mikonos'taki Scorpios'un dekorasyonunun aynısını mekana getirmiş. Turanlı, organizasyon şirketine Scorpios'un fotoğraflarını göstermiş ve parti odası ona göre tasarlanmış.

UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE