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  • 23.09.2019
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faka bastı! ’nın da taktığı...

Genç popçu , gözünü dünya starlarının stiline dikti. ’e giden Tilki, ’nın da taktığı Balenciaga kürk şalıyla hava attı.

Yıldızlı kopya!

Gözünü yurt dışına diken Aleyna Tilki, ilk iş dünya starlarını taklit etmeye başladı. Geçtiğimiz gün soluğu Fransa'da alan 19 yaşındaki popçu, Paris sokaklarında imza attığı paylaşımları bol bol hava attı.

Üzerine Fransız markası Balenciaga'nın bin 290 dolarlık (7 bin 500 lira) kürk şalını alan şarkıcının bu imajının kopya olduğu ortaya çıktı. Öyle ki dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna da aynı kürkün beyazıyla geçtiğimiz yıllarda görüntülenmişti.

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