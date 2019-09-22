İkoncan İvana Sert, ülkesi Sırbistan'daki miniğin yaşam savaşına kayıtsız kalmadı. Sert, beyninde tümör olan 14 aylık bebeğin ailesi tarafından açılan Instagram hesabını sayfasında paylaşıp destek oldu.

Aile, 210 bin euro'luk ameliyat masrafı için Instagram hesabını 100 bin takipçiye ulaşınca satacağını açıkladı. Sert sayesinde hedefe ulaşıldı.