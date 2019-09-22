Amerikalı şarkıcı çift; Beyonce ve Jay- Z, ikizlerine Mevlana'nın ismi olan 'Rumi' ve 'Sir' adını vermişti. Coachella Festivali'nden aldığı 60 milyon doları da Mevlana'nın hayatını anlatan bir belgesel çekmek için ayıran Beyonce'u, Madonna ve Rihanna takip etmişti. ABD'de büyük ilgi gören bu yeni akım, Aleyna Tilki'yi de harekete geçirdi.



Beyonce ile Jay-Z, 2017'de doğan ikizlerine 'Sir' ile 'Rumi' adını vermişti. Ayrıca Jay-Z, 'Aile İçi Kavga' adlı şarkısında 'Elhamdülillah' demişti.

Aleyna'nın, eğitim için gideceği ABD'de Mevlana'nın bir dörtlüğünü İngilizce şarkısında kullanacağı ortaya çıktı. Mevlana ile ilgili çalışmaları yakından takip eden ABD'li yapımcılar da, Aleyna Tilki'yi destekleyecek.



Popun Kraliçesi Madonna, birçok kez Mevlana'nın şiirlerini kendi sesiyle okumuştu.

MEVLANA FELSEFESİ

Anadolu'da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi olan Mevlana'nın verdiği en önemli mesaj, dünya hayatının geçiciliğiydi: "Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok..."