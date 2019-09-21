Türkiye'nin ardından Arap dünyasında da büyük şöhreti yakalayan Muhteşem Yüzyıl'ın oyuncularından Selim Bayraktar, dün canlı yayında başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Dizide 'Sümbül Ağa' karakterine hayat veren 44 yaşındaki oyuncu, '2. Sayfa' programında şunları söyledi: "Bir Dubai Kralı, evinde yemek yemem karşılığında bana para teklif etti. Parayı kabul etmeyeceğimi söyledim ancak misafirperverliklerine saygı duyarak yemeğe gittim."
MERYEM UZERLİ GİBİ...
Selim Bayraktar, ekledi: "Kralın kızlarından biri maske ve bindallılarla bana hediyelerini sundu. O an anladım ki; kızı benimle evlendirmek istiyorlar. Evli olduğumu söyledim. Şimdi kendisiyle arkadaş olarak görüşüyoruz."
Geçtiğimiz yıllarda dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli de Dubaili bir şeyh ile para karşılığı akşam yemeği yediğini ve aldığı parayı bir yardım kuruluşuna bağışladığını açıklamıştı.
Meryem Uzerli başta olmak üzere Muhteşem Yüzyıl'ın tüm oyuncuları, özellikle Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip...
MERYEM UZERLİ GİBİ...
Selim Bayraktar, ekledi: "Kralın kızlarından biri maske ve bindallılarla bana hediyelerini sundu. O an anladım ki; kızı benimle evlendirmek istiyorlar. Evli olduğumu söyledim. Şimdi kendisiyle arkadaş olarak görüşüyoruz."
Geçtiğimiz yıllarda dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli de Dubaili bir şeyh ile para karşılığı akşam yemeği yediğini ve aldığı parayı bir yardım kuruluşuna bağışladığını açıklamıştı.
Meryem Uzerli başta olmak üzere Muhteşem Yüzyıl'ın tüm oyuncuları, özellikle Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip...
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