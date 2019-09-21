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  • 21.09.2019
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’ya kral teklif! "Beni kızıyla evlendirmek istedi..."

Ünlü oyuncu ’dan şok itiraf geldi... ‘’ karakteriyle Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesi olan ünlü oyuncu, ‘Bizi orada o kadar seviyorlar ki; bir beni kızıyla evlendirmek istedi’ açıklaması yaptı.

Sümbül Ağa’ya kral teklif!
Türkiye'nin ardından Arap dünyasında da büyük şöhreti yakalayan 'ın oyuncularından Selim Bayraktar, dün canlı yayında başına gelen ilginç bir olayı anlattı. Dizide 'Sümbül Ağa' karakterine hayat veren 44 yaşındaki oyuncu, '2. Sayfa' programında şunları söyledi: "Bir , evinde yemek yemem karşılığında bana para teklif etti. Parayı kabul etmeyeceğimi söyledim ancak misafirperverliklerine saygı duyarak yemeğe gittim."



MERYEM UZERLİ GİBİ...
, ekledi: "Kralın kızlarından biri maske ve bindallılarla bana hediyelerini sundu. O an anladım ki; kızı benimle evlendirmek istiyorlar. Evli olduğumu söyledim. Şimdi kendisiyle arkadaş olarak görüşüyoruz."




Geçtiğimiz yıllarda dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli de Dubaili bir şeyh ile para karşılığı akşam yemeği yediğini ve aldığı parayı bir yardım kuruluşuna bağışladığını açıklamıştı.

Meryem Uzerli başta olmak üzere Muhteşem Yüzyıl'ın tüm oyuncuları, özellikle Arap ülkelerinde geniş hayran kitlesine sahip...

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