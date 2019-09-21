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'da '' Azrail’in pençesinde! 'Fekeli' ölecek mi?

'', yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Aksiyon dolu bölüm 'nin kalbinin durduğu sahneyle sona erdi. Gaffur'u aynı kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen Yılmaz, silahını Hünkar'a doğrultup yaptıklarını itiraf etmeye zorladı. Fekeli ise Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patladı ve kurşun Fekeli'ye isabet etti. İkinci sezon ilk bölümü, Fekeli'nin kalbinin durduğu anda final yaptı. Bir Zamanlar Çukurova'nın hayranları Fekeli'nin akıbetini öğrenebilmek için sosyal medyadan dizi ekibini mesaj yağmuruna tuttu.

Fekeli Azrail’in pençesinde!
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni sezona bomba gibi başladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizide, sırlar açığa çıkmaya başladı. Züleyha'nın tehditle Demir'le evli kaldığını öğrenen Yılmaz, intikam almak için harekete geçti.

Gaffur'u aynı kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen Yılmaz, silahını Hünkar'a doğrultup yaptıklarını itiraf etmeye zorladı. ise Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patladı ve kurşun Fekeli'ye isabet etti. İkinci sezon ilk bölümü, Fekeli'nin kalbinin durduğu anda final yaptı.



Dizinin hayranları, Fekeli'nin akıbetini öğrenebilmek için sosyal medyadan dizi ekibini mesaj yağmuruna tuttu.

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