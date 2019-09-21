Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni sezona bomba gibi başladı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizide, sırlar açığa çıkmaya başladı. Züleyha'nın tehditle Demir'le evli kaldığını öğrenen Yılmaz, intikam almak için harekete geçti.
Gaffur'u aynı kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen Yılmaz, silahını Hünkar'a doğrultup yaptıklarını itiraf etmeye zorladı. Fekeli ise Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patladı ve kurşun Fekeli'ye isabet etti. İkinci sezon ilk bölümü, Fekeli'nin kalbinin durduğu anda final yaptı.
Dizinin hayranları, Fekeli'nin akıbetini öğrenebilmek için sosyal medyadan dizi ekibini mesaj yağmuruna tuttu.
Gaffur'u aynı kendisine yaptığı gibi traktörün arkasına bağlayarak sürükleyen Yılmaz, silahını Hünkar'a doğrultup yaptıklarını itiraf etmeye zorladı. Fekeli ise Yılmaz'a engel olmaya çalışırken silah patladı ve kurşun Fekeli'ye isabet etti. İkinci sezon ilk bölümü, Fekeli'nin kalbinin durduğu anda final yaptı.
Dizinin hayranları, Fekeli'nin akıbetini öğrenebilmek için sosyal medyadan dizi ekibini mesaj yağmuruna tuttu.
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