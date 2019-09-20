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  • 20.09.2019
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?’in fragmanı yayınlandı! Merak edilen sunucu sosyal medyada olay oldu

Fenomen yarışma ‘?’in fragmanı yayınlandı. Sürpriz sunucunun sahneleri sosyal medyada olay oldu. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde 1 milyon liralık soruya ulaşan , soruyu yeni sezonun ilk bölümünde görecek.

ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in fragmanı önceki gün görücüye çıktı. Reyting rekorları kıran yarışmanın sunucu koltuğuna oturacak sürpriz ismin yer aldığı fragman, sosyal medyada olay yarattı. Yarışmanın yeni sunucusunun kim olduğu ise merak konusu oldu.
Evli bir erkek sunucunun programa hazırlandığı anların yer aldığı fragman, tıklanma rekoru kırdı. Adı sır gibi saklanan yeni sunucunun fragmanda yüzünün gizlenmesi ise gizem yarattı. Yarışmanın tutkunları, yeni sunucunun kim olduğunu heyecanla beklemeye koyuldu.


Yarışmanın sunucu koltuğuna oturan sürpriz ismin yer aldığı bu gizemli fragman heyecanı katladı.


Geçtiğimiz sezonun son bölümünde 1 milyon liralık soruya ulaşan Arda Ayten, soruyu yeni sezonun ilk bölümünde görecek.

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