Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.09.2019
  • Gazete

Model : de bulunanları ifşa etmeye devam edeceğim

Model , alışverişte görüntülendi. Kendisine de bulunanları ifşa etmeye devam edeceğini belirtti. Ünlü manken, "İfşa ediyorum ama sonuç değişmiyor. Mesaj atmaya devam ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

Gizem bırakmayacak

Manken ve sunucu Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Özdilli'nin oldukça zayıfladığı gözlerden kaçmadı. Zayıflığı hakkında "Ne oldu çok mu şaşırdınız? Resmen çöpe döndüm de mi? Yemeklerime dikkat etmeye çalışıyorum" dedi. Bu arada sosyal medyadan kendisini edenleri ifşa etmeye devam edeceğini de söyleyen ünlü manken, "İfşa ediyorum ama sonuç değişmiyor. Mesaj atmaya devam ediyorlar. Sadece bana yazan yok. Sayfası kapalı olan kadınlara bile yazıyorlar. Ben bu tür insanları afiş ettikçe bütün kadınlardan 'teşekkür' alıyorum. "Afiş ederek iyi yapmışsın, senden cesaret alıp bize taciz mesajları atanları afiş ediyoruz diyorlar bana" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriModel Gizem Özdilli: Tacizde bulunanları ifşa etmeye devam edeceğim
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri