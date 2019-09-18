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  • 18.09.2019
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'a zammı! Bölüm başı ücretini 3'e katladı...

Kendi gibi oyuncu ’la birlikte olan ’dan bölüm başı aldığı ücrete aşk ayarı geldi. Yakışıklı oyuncuyla yaşadığı aşkla popülaritesi artan Sarışın, iddiaya göre bölüm başı ücretini 10 bin liradan 30 bin liraya çıkardı.

Çağatay tarifesi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'la ilişkisi iki yıl önce başlayan Duygu Sarışın, hem aşkta hem de işte kazandı. Aşkları bir dargın bir barışık süren çift, Ekim 2018'deki ayrılığa dört ay dayanabilmişti. Sarışın, ünlü oyuncuyla bu yılın başında aşkta devam kararı aldı. Güzel oyuncu, bu değişikliği iş hayatına da yansıttı. Çoğunlukla yan rollerde görev alan , Çağatay Ulusoy aşkıyla yakaladığı şöhreti fırsata çevirip ücretini katladı.

ÜCRETİNİ 3'E KATLADI
Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı diziden bölüm başına 10 bin lira kazanan 32 yaşındaki Sarışın, kulislerde konuşulanlara göre ücretini 3 katına çıkardı. Güzel oyuncu, iddiaya göre artık bölüm başına 30 bin lira talep ediyor. Ulusoy aşkıyla popülaritesi artan Sarışın'ın kaşesini artırması ise "Duygu'ya Çağatay zammı" yorumu yaptırdı.



DUYGU'YA ULUSOY ZAMMI
Başrolündeki internet dizisinden bölüm başına 350 bin lira aldığı konuşulan Ulusoy, en çok kazanan jönlerin başında geliyor.

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