Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki gün Bebek'teydi. Çevresi hayranları tarafından sarılan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kimseyi kırmayarak tüm sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz haftalarda gittiği İtalya'da gördüğü ilgi için "Kurmaca" yorumları yapılan Can Yaman, bu iddialara şöyle sert çıktı: "İnsanlarımız niye böyle kıskanç! Gurur duyulması gereken şeyler bunlar ama hasetlik var."



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