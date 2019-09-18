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  • 18.09.2019
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'a 'te yoğun ilgi! Tek tek fotoğraf çektirdi...

Önceki gün ’te dolaşan son dönemin en popüler isimlerinden , kendisine büyük ilgi gösteren sevenleriyle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi...

'Can'dan sevgi

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, önceki gün 'teydi. Çevresi hayranları tarafından sarılan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, kimseyi kırmayarak tüm sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz haftalarda gittiği İtalya'da gördüğü ilgi için "Kurmaca" yorumları yapılan , bu iddialara şöyle sert çıktı: "İnsanlarımız niye böyle kıskanç! Gurur duyulması gereken şeyler bunlar ama hasetlik var."


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