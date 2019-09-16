Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.09.2019
  • Gazete

, dizi setinde bir bebeği sevip babalık provası yaptı

Yakışıklı oyuncu , dün ’ndeki dizi setinde bir bebeği sevip babalık provası yaptı. Ancak minik bebek ağlayınca ortaya bu komik kare çıktı...

Mini kaza!
Rol aldığı internet dizisinin çekimi için dün Kırklareli'ye giden Çağatay Ulusoy, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yakışıklı oyuncunun hayranları fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ulusoy'un sevenleri arasında sevimli bir minik de vardı.

Ünlü oyuncu, hayranının kucağına verdiği bebekle poz verdi. Kucağındaki minikle babalık provası yapan 29 yaşındaki oyuncu, bebeğin ağlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sevimli bebeğin ağlamasıyla ortaya bu komik kare çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÇağatay Ulusoy, dizi setinde bir bebeği sevip babalık provası yaptı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri