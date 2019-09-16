Rol aldığı internet dizisinin çekimi için dün Kırklareli'ye giden Çağatay Ulusoy, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yakışıklı oyuncunun hayranları fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ulusoy'un sevenleri arasında sevimli bir minik de vardı.



Ünlü oyuncu, hayranının kucağına verdiği bebekle poz verdi. Kucağındaki minikle babalık provası yapan 29 yaşındaki oyuncu, bebeğin ağlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Sevimli bebeğin ağlamasıyla ortaya bu komik kare çıktı.

