Mayıs 2018'de muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol, Şubat'ta oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Alişan, doğum hediyesi olarak eşine BMW marka bir cip hediye etmişti. Alişan, şu sıralar eşine aldığı hediyelerle gündemde... Eşine doğum günü hediyesi olarak da Gucci marka bir çanta alan sanatçı, bu hediye için 25 bin lira ödemişti. Alişan, şimdilerde ise eşine büyük bir sürpriz yapmış. Oturdukları sitenin otoparkında gördükleri bir arabayı çok beğenen ikili, daha sonra arabayı internetten incelemiş.





Alişan, eşine 600 bin liralık arabayı hediye etmiş. Beğendikleri Jaguar F-Pace marka aracı 3 gün sonra kapısında gören Varol, büyük bir şok yaşamış. Bir laf yüzünden senelerce "Cebinde akrep var" denilen Alişan'ın, hakkını ben dahil herkes yemiş. Bence Alişan'ın bonkörlüğü şu sıralar inkar edilemez...







BOĞAZ'IN İNCİSİ SATILIYOR

İstanbul Boğaz'ının incisi ve dünyanın sayılı otelleri arasında yer alan Hotel Les Ottomans satılıyor. Açık artırma ile satışa çıkan otele şimdilik bir Türk işadamı talip oldu...







Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ahu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satışa çıktığını duydum. Sosyetiklerin uğrak yeri olan hatta ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Victoria's Secret melekleri Karolina Kurkova ile Adriana Lima ve dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage gibi pek çok ismi misafir eden oteli, Kerimoğlu'nun bazı nedenlerden dolayı satmak durumda kaldığını öğrendim. İstanbul Boğazı'nın en gösterişli yapılarından olan Hotel Les Ottomans, manzarası ve tarihiyle büyük beğeni toplarken, dünyanın en iyi otelleri arasında da yer almıştı. Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Ünal Aysal'ın eski eşi Ahu Kerimoğlu tarafından 2006'da satın alınan Les Ottomans, 60 milyon dolarlık restorasyonun ardından hizmete açılmıştı. Şimdiki değeri paha biçilemeyen otel, açık artırma ile satışa çıkıyor. İlk teklifi 88 milyon lira ile bir Türk firması verirken, icra yoluyla açık artırmada satışa çıkan otelin yaklaşık 400 milyon liraya alıcı bulması bekleniyormuş...







TOP İSTİNAF MAHKEMESİNDE

Arda Turan ile Berkay davasında futbolcu, 3 ayrı suçtan 2 y ıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.







Hükmün açık lanması geri bırakıldı. Duruma Berkay ve eşi isyan ederken, avukatları Ayşegül Mermer şöyle konuştu: "Gerekçeli karar sonrası cinsel tacize beraat karar ına karşı isnitaf yoluna başv urulacak. Diğer üç suçla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz. Turan, cinsel taciz suçunu işlemediği için değil, yeterli delil bulunamadığından beraat etmiştir. Emsal teşkil edecek bir olayda böyle bir kararın çıkması üzücüdür."







KENDİ ETTİ KENDİ BULACAK

Reynmen ismi ile fenomen olan Yusuf Aktaş, geçtiğimiz gün muhabir Akif Yaman'a tokat atıp kaşını patlatmıştı. Karakol çıkışı pişmiş kelle gibi gülen ve "Pişman değilim" diye kahkaha atan Aktaş'ın bu hale gelmesinde acaba kimin suçu var? Onu adam yerine koyup yazançizen bizlerin mi? Yoksa sosyal medyada saçma sapan videolar çekip yayınladığı gün izleyenlerin mi? Zaten bugüne kadar adını sanını duymadığımız bu fenomenin bu gidişle çöküşü de çabuk olacak...



UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE