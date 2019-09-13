Genç yaşta şöhret olup milyonları cebe indiren Aleyna Tilki, ailesini de unutmadı. Tıklanma rekorları kıran şarkılarının yanı sıra yer aldığı reklam filmleriyle de servetine servet katan 19 yaşındaki popçu, ticarete atılan babası Mehmet Tilki'ye maddi destek sağladı.

HAYIRLI EVLAT

Popçunun babası, önceki gün Fenerbahçe Kalamış'ta çiçekçi dükkanını hizmete soktu. Aleyna, Özbek ortağıyla 'Fox Romance' (Tilki Romantizmi) adında çiçekçi dükkanı açan babası için kesenin ağzını açtı. Tilki, iddiaya göre dükkanın masrafları için 300 bin lira harcadı. Aleyna, önceki günkü açılışta da yer alıp babasını yalnız bırakmadı. Popçu, 2017'de de 16 yaşındayken annesi Havva Öztel için 750 bin liraya Pendik'te lüks bir daire satın alıp hayırlı evlat olduğunu kanıtlamıştı.





Babasının yeni dükkanı için maddi destek sağlayan Aleyna Tilki, çiçekçinin önceki günkü açılışında da hazır bulundu. Tilki, babası ile ortağını ilk tebrik eden isim oldu.

Konser başına 70 bin TL alan Tilki, Algida ve Loft markalarıyla yaptığı reklam anlaşmasından da toplam 3 milyon TL kazanmıştı.